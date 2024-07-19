Kars'ta etkili olan sel 6 köyde hasara yol açtı

Kentte günlerdir devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sel nedeniyle 6 köyde hasar oluştu.

Kağızman'a bağlı Kömürlü köyünde sel yüzünden ulaşım kapandı, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Selin getirdiği kayalar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için Kağızman Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Sel, Tunçkaya köyünde de yolu tahrip etti, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu ile Koyunyurdu köylerinde ise su baskınları yaşandı. Koyunyurdu köyünde bir ahırın duvarı çöktü.

Sarıkamış'taki Topkaya ve Taşlı Güney köylerinde etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi, bazı yapılar zarar gördü. Topkaya köyünde sele kapılan 4 buzağı kayboldu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, son günlerde şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "İki gündür bölgemizde akşam saatlerinde sağanak etkili oluyor. Özellikle bazı köylerimizde şiddetli yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle yollarımız kullanılamaz hale geldi. Can kaybımız yok. Ahır ve bahçelerde su baskınları oldu. İl Özel İdaresi, AFAD ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.