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Kars’ta göçmen operasyonu

24.11.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Kars Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 9 göçmen yakalandı.

Kars şehir çöplüğü bölgesinde düzensiz göçmen şahısların olduğu bilgisi edinilmesi üzerine olay yerine intikal eden görevli polisleri görmeleri üzerine boş araziye dağılarak kaçmaya başlayan Afganistan uyruklu toplamda 9 şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı.
Olaya konu düzensiz göçmen şahısların barınmalarına imkân sağlayan 2 şahıs yakalanırken, gözaltına alınan Ali H. ve Abdulmetin C. isimli Afganistan uyruklu 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.
Yakalanan düzensiz göçmen şahısların sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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