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Kars’ta gözlükçüler yaz sezonunu Kovid-19 tedbiri alarak açtı

KARS HABERLERİ  | 07.06.2020 09:12 | Son Güncelleme

Kars’ta gözlükçüler Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaz sezonunu açtı.Ege Optik İşletmecisi Evren Kınık, yaz sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşları sahte gözlük almamaları konusunda uyardı.Kınık, sokaklarda ucuz fiyata satılan güneş gözlüklerinin görme kaybı, katarakt hastalığına ve birçok sağlık problemine yol açtığını belirtti.“Güneş gözlüğü takacağım diye gözlük alınmamalı”Vatandaşların mutlaka garantili güneş gözlükleri alması gerektiğini vurgulayan Kınık, “Vatandaşlar optikler de, optisyenler de mutlaka garantili güneş gözlüklerini tercih etsinler.

Kars’ta gözlükçüler Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaz sezonunu açtı.
Ege Optik İşletmecisi Evren Kınık, yaz sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşları sahte gözlük almamaları konusunda uyardı.
Kınık, sokaklarda ucuz fiyata satılan güneş gözlüklerinin görme kaybı, katarakt hastalığına ve birçok sağlık problemine yol açtığını belirtti.
“Güneş gözlüğü takacağım diye gözlük alınmamalı”
Vatandaşların mutlaka garantili güneş gözlükleri alması gerektiğini vurgulayan Kınık, “Vatandaşlar optikler de, optisyenler de mutlaka garantili güneş gözlüklerini tercih etsinler. Herkesin bütçesine göre uygun güneş gözlükleri var. Güneş gözlükleri fiyatları ortalama 100 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Ucuz ve markasız güneş gözlükleri, güneşten gelen zararlı ışınları engellemeyip gözle direkt olarak temas etmesine neden olduğu için, görme kaybına neden olabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlar Sırf güneş gözlüğü takacağım diye sağdan soldan güneş gözlüğü almasınlar” dedi.
Sahte gözlüklerin göz sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ve sahte gözlük satışlarının denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kınık, “Sahte gözlükler ile ilgili daha öncesinde mücadelemiz oldu. Sahte gözlük satışları denetlenmeli. Çünkü göz sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Vatandaşları bilgilendiriyoruz ama denetlemenin sağlık müdürlüğünün yapması gerekiyor. Sahte gözlükler ile ilgili bir yasa çıkarılmalı. Ucuz veya pahalı güneş gözlüklerini gözlükçüler satmalı. Yani rastgele tuhafiyelerde, ayakkabıcılarda, marketlerde veya herhangi bir yerde sahte gözlükler satılmamalı. Gözlükler bir ilaç gibi gözlükçülerden alınması gerekiyor. Nasıl ki bir ilaç bir bakkalda satılmıyorsa gözlüklerde herhangi bir yerde satılmaması gerekiyor” diye konuştu.
Covid-19 tedbirleri kapsamında işlerinde gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden gözlükçü Evren Kınık, vatandaşları iş yerlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında aldıklarını vurguladı.
2020 yaz sezonunu korona virüs salgını dolayısıyla gecikmeli açtıklarına dikkat çeken Kınık, 2020 sezonun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Gözlükçü Evren Kınık, iş yerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

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