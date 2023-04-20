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Kars’ta Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 tatbikatı başladı

20.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta icra edilen Haydar Aliyev Tabikatı-2023 çerçevesinde ağır silah atışları yapılacağından dolayı bölgeye insan ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 içinde icra edilecek tatbikat çerçevesinde Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda 10 Nisan-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında ağır silah atışları Top, Havan, Tanksavar Silah Sistemleri, ZMA Topu, Roketatar, Bombaatar, Keskin Nişancı, Taarruz Helikopteri ve tatbikata yönelik manevra yapılacak.

Ağır silah atışları yapılacak günlerde gece ve gündüz dahil koordinatları belirtilen Şht. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiğinden belirlenen tarihler arasında bölgeye giriş ve çıkışların yasaklanırken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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