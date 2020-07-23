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Kars’ta İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 23.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3’üncü toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.İŞKUR Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun önemine vurgu yaptı.

Kars’ta İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3’üncü toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.
İŞKUR Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun önemine vurgu yaptı. Öksüz, kurulun amacının yerelde tüm sektörlerde iş gücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek, istihdam ve mesleki eğitim politikası oluşturmak, istihdamın geliştirilmesi ve işsizliği önlemek için alınması gereken tedbirleri belirlemek olduğunu belirtti.
İstihdam ve mesleki eğitim politikasını geliştirirken iş analizi sonuçları, yapılan araştırmalar, şehrin potansiyeli, ekonomik, sosyal, kültürel ve iş piyasası görünümünün büyük önem taşıdığına dikkat çeken Öksüz, bu tespitin sağlıklı yapılması halinde işgücü ve mesleki eğitimin de sağlıklı yapılabileceğini, geliştirilecek istihdam ve mesleki eğitim politikasının da bir o kadar isabetli olacağını kaydetti.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Öksüz, Kars’ta 605 iş yerinin kısa çalışma ödeneği talebinin kabul edildiğini, bu kapsamda toplam 2 bin 910 kişiye 2 milyon 988 bin 875 TL ödeme yapıldığını söyledi.
Türker Öksüz, kısa çalışma ve işsizlik sigortasından faydalanmayan bin 406 kişiye de 1 milyon 76 bin 363 TL ödendiğini hatırlattı.
İŞKUR tarafından 2017 yılında başlatılan eski hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik proje kapsamında 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle 78 eski hükümlüye 2 milyon 604 bin 443 TL ödeme yapıldı.
Engelli vatandaşların kendi işini kurmasına yönelik proje kapsamında başvurusu kabul edilen 41 vatandaş ise 1 milyon 571 bin 935 TL ödeme yapıldı.
Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek kara bağlandı.

Kars’ta İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı

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