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Kars’ta jandarmadan huzur uygulaması

KARS HABERLERİ  | 21.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerinin ‘huzur ve güven’ uygulamalarını devam ediyor.Kars Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca 347 jandarmanın katılımıyla Korona virüs-(COVİD-19) tedbirleri kapsamında “Huzur ve Güven Uygulaması” yapıldı.Yapılan uygulamada, 188 işyeri, 17 halka açık olan park ve bahçe, mesire ve yürüyüş alanı ve 742 aracın denetlendi.

Kars’ta jandarmadan huzur uygulaması

Kars’ta jandarma ekiplerinin ‘huzur ve güven’ uygulamalarını devam ediyor.
Kars Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca 347 jandarmanın katılımıyla Korona virüs-(COVİD-19) tedbirleri kapsamında “Huzur ve Güven Uygulaması” yapıldı.
Yapılan uygulamada, 188 işyeri, 17 halka açık olan park ve bahçe, mesire ve yürüyüş alanı ve 742 aracın denetlendi. Uygulama kapsamında; 3 bin 708 lira idari para cezası uygulandı. Uygulama da 356 kişi sorgulandı, 2 Yoklama Kaçığı ve kayıp 1 kişi yakalandı.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Kars’ta jandarmadan huzur uygulaması

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