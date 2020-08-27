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Kars’ta kaldırım işgallerine izin verilmeyecek

KARS HABERLERİ  | 27.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Kars’ta kaldırım işgalleri son bulacak.

Kars’ta kaldırım işgalleri son bulacak. Belediye kaldırım işgallerine izin vermeyecek.
Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte uzun yıllar yılan hikayesine dönen kaldırım işgallerine son vermek için kolları sıvadı. Yayaların kaldırımları kullanmalarına engel olan işgallere bundan sonra izin verilmeyecek.
Kentte bir çok caddenin kaldırımları adata esnaflar tarafından işgal edilmiş, gelişi güzel bırakılan esnaflara ait malzemeler, yayaların kaldırımı kullanmasına izin vermezken, esnaf kaldırım ile birlikte işyerlerinin önüne duba koyarak cadde vatandaşların araç park etmelerine de müsaade etmiyor. Esnafın kaldırım işgallerine son vermek için harekete geçen zabıta ekipleri, Başkan Ayhan Bilgen’in talimatlarıyla önce kaldırım işgalleri yapan esnafa uyarıda bulundu.
Belediye hoparlörlerinden sürekli esnafı uyaran belediye yetkilileri, kaldırım işgallerine son vermeyen esnaf hakkında cezai işlem uygulayacak.
Belediye’nin çok olumlu bir karar aldığını ifade eden vatandaşlar, “Yıllarca kaldırımları kullanamıyorduk. Esnaf sattığı ürünleri adeta kaldırımda sergiliyor. Bütün kaldırımlar, esnafın eşyalarıyla işgal edilmiş, bize ait olan kaldırımları maalesef bizler kullanmıyoruz. Caddeleri kullanıyoruz. Öyle kaldırımlar var ki iki kişi yan yana geçemiyor. Belediyenin kaldırımlarla ilgili çalışma yapması bizleri sevindirdi. İnşallah bundan sonra kaldırımları rahat rahat kullanırız” dediler.
Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta İsmail Aytemiz Caddesi olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı Pazar Caddesi ve Bakırcılar Caddesi’nde işgaliye denetimi yaparak esnafı uyardı. Uyarılan esnaf ise kaldırımlardaki eşyalarını içeri aldıkları görüldü. Zabıta ekiplerinin sürekli işgaliye denetimi yapacağı öğrenildi.

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