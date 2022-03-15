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Kars'ta karnında 5 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

15.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta karnında 5 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Kars'ta karın bölgesinde 5 kilogram ağırlığında kitle bulunan kadın ameliyatla şifa buldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Gülümser Daşdemir, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine müracaat etti.

Kadın hastalıkları ve doğum servisi doktorları tarafından yapılan tetkik ile MR görüntüleri sonucu karnında kitle olduğu tespit edilen ve Erzurum'a sevk edilen Daşdemir'e burada ameliyat için 21 Nisan'a gün verildi.

Bunun üzerine Kars'a dönen ancak ilerleyen günlerde ağrıları şiddetlenen Daşdemir, bu kez Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine başvurdu.

Dr. Öğretim Üyesi Refik Ersin Eroğlu tarafından muayene edildikten sonra ameliyata alınan Daşdemir’in karnından 5 kilogram ağırlığında 40 santimetre genişliğinde kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Daşdemir'in karnından çıkarılan kitlenin iyi huylu olduğu değerlendiriliyor.

Dr. Eroğlu, gazetecilere, ameliyatın başarılı geçtiğini ifade edere, şöyle dedi:

"Hastamız ameliyat sonrası oldukça iyi, kendini iyi hissetmesi sonucu yarın veya ertesi gün taburcu edeceğiz. Ameliyat esnasında hastamızın böbreğinin de farklı bir yere yerleşmiş olduğunu fark ettik. Bununla ilgili üroloji doktorlarımız da ameliyata dahil oldu. Bunun önemli bir problem olmadığını ve takip edileceğini söylediler. Şu an hastamızın ufak tefek ağrılar dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Ameliyat yaklaşık 1 saat kadar sürdü."

Gülümser Daşdemir de ameliyattan sonra kendini iyi hissettiğini belirterek, doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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