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Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

26.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

Kars'ta kız öğrenciler arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kentte 2 ayrı lisede okuyan kız öğrenciler arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada taraflardan 2 kız öğrenci arasında kavga başladı.

Bir süre devam eden kavga, diğer öğrenciler ve çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Öğrencilerin kavgası, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

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