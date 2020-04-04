Kars'ta Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı

"Sadece Kars değil, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'ya kadar olan bölgeden gelen vakaların testlerini yapabileceğiz. Test makinemiz günlük 300-350 kadar testi yapabilecek kapasitede olacak. Eğer bu kapasite aşımı gerçekleşirse üniversitemizde aynı testi yapacak ikinci bir cihazımız daha mevcut ve bu cihazı da faaliyete sokacağız. Bundan sonrada test miktarını artırarak hastalık için daha doğru ve hızlı tanı koyma imkanımız olacak."

Sağlık Bakanlığından Kovid-19 tanısını yapabilecek izni aldıklarını ve yetkilendirildiklerini ifade eden Kocatürk, şöyle konuştu:

Dr. öğretim üyesi Murat Karameşe öncülüğünde KAÜ Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı. Ardahan, Iğdır, Ağrı ile diğer çevre illerinden gelecek numunelerin bu laboratuvarda testleri yapılacak.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tanı testlerinin yapılması için yetkilendirildi.

- Erzincan'da fedakar sağlık çalışanlarına yemekle destek

Erzincan Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken, kendi imkanlarıyla iş yerinde hazırladığı köfte ekmekleri, Kovid-19 ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına ikram etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret eden Telçeken, elleriyle özel hazırladığı köfteleri hastane personeline dağıttı.

Yaşanılan salgın hastalık sürecinde gecesini gündüzüne katarak ülke menfaati için çaba sarf eden sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade etmek ve destek olmak istediğini anlatan Telçeken, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok sağlık çalışanımız evine dahi gidemiyor. Bu günlerde ülkemizin birliği ve bütünlüğünün korunması amacıyla sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına iş yerimizde hazırladığımız yemekleri kendilerine ikram ettik. İnşallah en kısa sürede bu süreçten en iyi şekilde çıkarız."

