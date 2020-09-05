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Kars’ta köy yolları asfaltla kaplanıyor

KARS HABERLERİ  | 05.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kars’ta köy yolları asfaltla kaplanıyor.

Kars’ta köy yolları asfaltla kaplanıyor

Kars’ta köy yolları asfaltla kaplanıyor. Yapılan yollar köylülerinin yüzünü güldürüyor.
Kars Valisi Türker Öksüz, köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak için Akyaka ilçesine gitti. Vali Öksüz, Akyaka’da Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas karşıladı.
Öksüz, daha sonra Kaymakam nur Sevinç Özbek Çakas ile birlikte yol çalışmaları devam eden Üçpınar ve Sulakbahçe köyüne geçti. Burada Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit tarafından karşılanan Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde gördü.
Vali Türker Öksüz, köy yollarında yenileme, asfalt, beton asfalt ve köy içlerinde kilit parke taş yol yapımlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Öksüz, kışa kadar köy yollarında yapılan çalışmalarının tamamlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çaba serf ettiğini kaydetti.
Bir süre yapımı devam eden yolları beraberindekilerle birlikte gezen Vali Öksüz, Akyaka’dan ayrıldı.

Kars’ta köy yolları asfaltla kaplanıyor

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