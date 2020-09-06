YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi

Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi

KARS HABERLERİ  | 06.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı.Kars’ta bir otelin toplantı salonunda yapılan kongre de mevcut Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ‘ Tek aday, tek liste’ ile girerek güven tazeledi.Divan Başkanlığı Kars’ın yetiştirdiği ve herkesim tarafından sevilen, sayılan siyasetçilerinden MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Taner Gökçek’in yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Yoğun bir katılımla gerçekleşen MHP Merkez İlçe Kongresi’ne, ‘Tek aday tek liste’ ile giren mevcut Başkan Uğur Boy, yeniden MHP Merkez İlçe Başkanı seçildi.MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, “Merkez İlçe Başkanlığı seçimimizi çok şükür yaptık.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı.
Kars’ta bir otelin toplantı salonunda yapılan kongre de mevcut Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ‘ Tek aday, tek liste’ ile girerek güven tazeledi.
Divan Başkanlığı Kars’ın yetiştirdiği ve herkesim tarafından sevilen, sayılan siyasetçilerinden MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Taner Gökçek’in yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen MHP Merkez İlçe Kongresi’ne, ‘Tek aday tek liste’ ile giren mevcut Başkan Uğur Boy, yeniden MHP Merkez İlçe Başkanı seçildi.
MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, “Merkez İlçe Başkanlığı seçimimizi çok şükür yaptık. Mevcut Başkanımız Uğur Boy ile devam kararı aldık. Kars’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
MHP’nin Türkiye’nin istikrarlı siyasetinde önemli görev üstlendiğine dikkat çeken MHP MYK Üyesi Taner Gökçek, “Türkiye’de her dönem MHP duracağı yeri bilmiştir. Genel Başkanımız Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kongrelerimizi tek tek yaptık. Bugün de Merkez İlçe Kongremizi birlik, beraberlik içerisinde yaptık. Allah hayırlara vesile olmasını nasip eylesin” diye konuştu.
Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin Temmuz ayında aldığı kongre kararı neticesinde MHP Kars İl Başkanlığı’da, Ağustos ayında ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra bugün de MHP Merkez İlçe Başkanlığı kongresini yaptı.
MHP Kars’ta Merkez İlçe Başkanlığı’na mevcut Başkan Uğur Boy ile devam etti. Boy, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Ege Üniversitesinin gençleri önemli başarılara imza atıyor
Ege Üniversitesinin gençleri önemli başarılara imza atıyor
Covid-19 hastası hamile kadın tedavinin ardından bebeğine kavuştu
Covid-19 hastası hamile kadın tedavinin ardından bebeğine kavuştu
Esenler’de ödünç alıp verme geleneği sürdürülüyor
Esenler’de ödünç alıp verme geleneği sürdürülüyor

Kars Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:11
İkindi
15:48
Akşam
18:39
Yatsı
20:01

Kars Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ardahan’da bulunan şahin ve kukumav kuşu Kars’ta tedavi altına alındı
Ardahan’da bulunan şahin ve kukumav kuşu Kars’ta tedavi altına alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Aşık Kemal Devrani vefat etti,
Aşık Kemal Devrani vefat etti,
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.