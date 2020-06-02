YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARS HABERLERİ  | 02.06.2020 22:19 | Son Güncelleme

Araçlarında sıkışan iki sürücüyü, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Kars'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Tüzün'ün kullandığı 36 FK 657 plakalı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait resmi araç ile İshak Karaağaç yönetimindeki 36 AV 790 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmail Aytemiz Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, Tüzün idaresindeki otomobil takla atarak durabildi, iki sürücü araçlarda sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı sürücüler, Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun kapatılan bir şeridi, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri

Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri

Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Kars Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
02:37
Sabah
04:32
Öğle
12:11
İkindi
16:09
Akşam
19:40
Yatsı
21:26

Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Nakı Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.