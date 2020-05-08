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Kars’ta Pandemi Kurul Toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 08.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının başlangıç bölümünde değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını kapsamında sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.Öksüz, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bir yandan yeni tedbirler alınarak uygulamaya konulduğunu, bir yandan da sağlık hizmetlerinin en iyi ve etkin şekilde sunularak salgınla mücadelenin sürdürüldüğünü kaydetti.Öksüz, salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara riayet edilmez ve bulaş konusunda yeni ve etkin tedbirler alınmazsa salgının daha fazla yayılacağını söyledi.“Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymuyor”Vali Öksüz, “Her akşam Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan rakamlara bakınca yeni vaka ve ölüm sayılarımızda azalma olsa da asla ve asla rehavete kapılmamalıyız.

Kars’ta Pandemi Kurul Toplantısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.
Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının başlangıç bölümünde değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını kapsamında sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.
Öksüz, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bir yandan yeni tedbirler alınarak uygulamaya konulduğunu, bir yandan da sağlık hizmetlerinin en iyi ve etkin şekilde sunularak salgınla mücadelenin sürdürüldüğünü kaydetti.
Öksüz, salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara riayet edilmez ve bulaş konusunda yeni ve etkin tedbirler alınmazsa salgının daha fazla yayılacağını söyledi.

“Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymuyor”
Vali Öksüz, “Her akşam Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan rakamlara bakınca yeni vaka ve ölüm sayılarımızda azalma olsa da asla ve asla rehavete kapılmamalıyız. Çok çabuk bulaşan bu virüs, rehaveti ve tedbirsizliği asla kaldırmıyor. Bu durum, tüm ülkemiz gibi ilimiz Kars için de geçerli bir durumdur. Sıcak havanın da etkisi olacak ki maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz” dedi.

“Son 10 günde vaka sayılarında artış var”
"Burada Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" diyen Öksüz, "Maske kullanımını hayatımızın bir parçası olarak görmemiz ve belirlenen kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Kimsenin başkasının ölümüne sebep olacak bu virüsü, yaymaya ve bulaştırmaya hakkı yoktur. Ülke olarak bizim bu süreci en iyi şekilde götürmemiz gerekiyor. Sağlık ekiplerimiz, kolluk güçlerimiz, Vefa Sosyal Destek Grubu ile diğer ilgili personellerimizce bu süreçte gerek salgınla mücadele konusunda gerekse vatandaşlarımızın istek ve taleplerini karşılama konusunda özverili bir çalışma ortaya konuluyor. Lakin bu özverinin karşılığı bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi nedeniyle boşa çıkmış gibi oluyor" şeklinde konuştu.
Türker Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda tüm vatandaşlarımızı bir kez daha alınan tedbir ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Bu aşamada kontrollü bir sosyal hayatımız olması gerekiyor. Alınan tedbirlere tizlikle uymamız halinde hem ülkemiz adına hem ilimiz adına vakaları azaltıp kısa sürede bu mücadelemizde başarıyı yakalamış olacağız inşallah.”
Kars İl Pandemi Toplantısı Vali Türker Öksüz’ün değerlendirmelerinin ardından gündem konuları görüşülerek kara bağlandı. İl Pandemi Toplantısı’nın basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ise dikkat çekti.

Kars’ta Pandemi Kurul Toplantısı yapıldı

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