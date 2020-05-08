Kars’ta Pandemi Kurul Toplantısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının başlangıç bölümünde değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını kapsamında sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.

Öksüz, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bir yandan yeni tedbirler alınarak uygulamaya konulduğunu, bir yandan da sağlık hizmetlerinin en iyi ve etkin şekilde sunularak salgınla mücadelenin sürdürüldüğünü kaydetti.

Öksüz, salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara riayet edilmez ve bulaş konusunda yeni ve etkin tedbirler alınmazsa salgının daha fazla yayılacağını söyledi.

“Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymuyor”

Vali Öksüz, “Her akşam Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan rakamlara bakınca yeni vaka ve ölüm sayılarımızda azalma olsa da asla ve asla rehavete kapılmamalıyız. Çok çabuk bulaşan bu virüs, rehaveti ve tedbirsizliği asla kaldırmıyor. Bu durum, tüm ülkemiz gibi ilimiz Kars için de geçerli bir durumdur. Sıcak havanın da etkisi olacak ki maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz” dedi.