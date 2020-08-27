YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi

Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi

KARS HABERLERİ  | 27.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kars’ta polis vatandaşları Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bilgilendirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi’ni önünde vatandaşlar Korona virüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirildi.TDP ekipleri hastaneye gelen vatandaşlara el broşürü dağıttı.

Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi

Kars’ta polis vatandaşları Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bilgilendirdi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi’ni önünde vatandaşlar Korona virüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirildi.
TDP ekipleri hastaneye gelen vatandaşlara el broşürü dağıttı. Korona virüs ile mücadele yapılması gerekenleri anlattı. Polis vatandaşlarla tek tek görüşerek bilgilendirme yaptı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar sürekli sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılıyor. Polis cadde ve sokaklarda da vatandaşlara uyarı yapıyor.

Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı:
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı:

Kars Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:23
Öğle
12:14
İkindi
15:57
Akşam
18:55
Yatsı
20:20

Kars Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Yalçın Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Taksim Gezi Parkı'ndaki Olaylar
Taksim Gezi Parkı'ndaki Olaylar
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.