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Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

KARS HABERLERİ  | 21.12.2020 19:38 | Son Güncelleme

Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 5 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpekleriyle evlerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 tabanca şarjörü ve silahlara ait 35 mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi de yakalandı.

Silahlara el konulurken, gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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