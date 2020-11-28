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Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı

KARS HABERLERİ  | 28.11.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kars’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.Olay; Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kars’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.
Olay; Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olan 2 kişi cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan kavgada silahlar çekildi. Silahlı kavgada 1 kişi ayağından yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahla bacağından yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulans Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Halitpaşa Caddesi üzerinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, burada kovan aradı. Polisin incelemesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Olay karışın ve 1 kişi ayağından yaralayan şüpheli polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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