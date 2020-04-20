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Kars’ta Sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor

KARS HABERLERİ  | 20.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kars’ta işyerlerinin kaplı olması ve sokak köpeklerinin yiyecek bulamaması yetkilileri harekete geçirdi.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda yetkililer belirli noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarının kolay bir şekilde beslenmelerine imkan sağlandı.Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün genelgesi, doğrultusunda Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Hayvansever Gönüllülerce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Coronavirüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının günlük rutin bakım ve beslenmeleri aksatılmadan devam ediyor.Öte yandan yetkililerin günü birlik olarak sokak hayvanlarına yiyecek bırakacakları öğrenildi.

Kars’ta işyerlerinin kaplı olması ve sokak köpeklerinin yiyecek bulamaması yetkilileri harekete geçirdi.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda yetkililer belirli noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarının kolay bir şekilde beslenmelerine imkan sağlandı.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün genelgesi, doğrultusunda Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Hayvansever Gönüllülerce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Coronavirüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının günlük rutin bakım ve beslenmeleri aksatılmadan devam ediyor.
Öte yandan yetkililerin günü birlik olarak sokak hayvanlarına yiyecek bırakacakları öğrenildi.

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