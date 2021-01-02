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Kars’ta sokaklarda sessizlik hakim

KARS HABERLERİ  | 02.01.2021 12:15 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü.Kentte 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi.

Kars’ta sokaklarda sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, evlerine kalmayı tercih ediyor.
İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte görevli polisler ile evlere paket taşıyan kuryeler caddelerde görüldü.

Kars’ta sokaklarda sessizlik hakim

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İmsak
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Sabah
07:24
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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