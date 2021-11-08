YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

08.11.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, sulama kanalından demir kapakları çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçede, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yer alan Devlet Su İşlerine ait sulama kanalından bir süre önce 8 demir kapak çalındı.

Hırsızların yakalanması amacıyla görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), titiz çalışmayla çalınan demir kapakları bir hurdacıda buldu.

Demir kapakları çalıp hurdacıya sattıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyorBaraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:39
Öğle
11:56
İkindi
14:39
Akşam
17:04
Yatsı
18:25

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Faikbey Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Enbiya Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.