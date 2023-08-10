Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK ) sınavına suçüstü müdahale etti.

Düzenlenen operasyonda, 9 kulaklık, 5 kamera, 5 mikrofon ve 15 bin 335 lira suçtan elde edilen gelir ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak organizatör İ.K. (33) ile birlikte yakalanan Ş.C. (55) ve F.D. (27) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçundan adli işlem yapıldı.



