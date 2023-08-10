YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon

Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon

10.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta KOM ekipleri sürücü kursuna sınavına operasyon düzenlendi. Polisin operasyonunda çok sayıda kopya çekme düzeneği ve materyal ele geçirildi.

Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK ) sınavına suçüstü müdahale etti.
Düzenlenen operasyonda, 9 kulaklık, 5 kamera, 5 mikrofon ve 15 bin 335 lira suçtan elde edilen gelir ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak organizatör İ.K. (33) ile birlikte yakalanan Ş.C. (55) ve F.D. (27) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçundan adli işlem yapıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Samsun’da karavan turizmi gelişiyorSamsun’da karavan turizmi gelişiyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:07
Öğle
12:18
İkindi
16:08
Akşam
19:19
Yatsı
20:51

Kars Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Artaç eczanesi
Sarikamis
Şifa eczanesi
Merkez
Tamer eczanesi
Kagizman
Akin eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.