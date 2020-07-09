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Kars’ta tarihi binada restorasyon çalışmaları devam ediyor

KARS HABERLERİ  | 09.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

Kars’taki tarihi tescilli yapılardan birisi olan ve uzun yıllar İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılan tarihi bina da restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kars’taki tarihi tescilli yapılardan birisi olan ve uzun yıllar İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılan tarihi bina da restorasyon çalışmaları sürüyor. Polis Evi olarak restore edilen tarihi bina Kars turizmine kazandırılacak.
Kars Valisi Türker Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte tarihi binada incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Polis Evi’ne dönüştürülen tarihi binayı gezen Öksüz, ilgili firma yetkilisiyle birlikte yapılan çalışmaları değerlendirdi. Öksüz, projenin hazırlanmasında ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Kars’ın tarihi kimliğiyle önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Öksüz, tescilli tarihi binanın Kars turizmine kazandırılacağını belirtti.
Geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanan Kars Polis Evi’nde, 8 adet süit oda, 7 adet standart oda, 1 adet engelliler için oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak. Tamamlandığında yaklaşık 7 milyon 968 bin liraya mal olacak projenin 2020 yılı sonunda bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor.

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