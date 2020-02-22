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Kars’ta taşımacılık masaya yatırıldı

KARS HABERLERİ  | 22.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı’nda Şehir İçi ve Şehirlerarası Taşımacılıkta Güvenlik ve Alınacak Tedbirler Toplantısı düzenlendi.Vali Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, genelde trafik kazalarının, özelde de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Amacımız, genelde trafik kazalarının, özelde de otobüs kazalarının neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken çalışmaları gözden geçirmek.

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı’nda Şehir İçi ve Şehirlerarası Taşımacılıkta Güvenlik ve Alınacak Tedbirler Toplantısı düzenlendi.
Vali Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, genelde trafik kazalarının, özelde de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Amacımız, genelde trafik kazalarının, özelde de otobüs kazalarının neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken çalışmaları gözden geçirmek. Bu alanda hep birlikte konunun paydaşı olarak çalışmak, sonuca ulaşabilmektir” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi, uygulamaya konulduğunu ifade eden Öksüz, “Bu belgede artık hem sürücülerin, hem yayaların, hem de yolcuların yaptığı kural ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi için bir güvenli sistem yaklaşımı benimsendi. Buna göre hem ölümlü hem yaralanmalı kazaların önlenmesi hem de sosyal, ekonomik ve maddi kayıpların ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlerin planlandığı bir belgedir. Burada trafik konusunda hizmet veren, bu konuya müdahil olan her kuruma, her kişiye önemli sorumluluk ve görevler düşüyor” diye konuştu.
Öksüz, “Biz bugün özellikle trafik kazalarının ortadan kaldırılmasında otobüs kazalarının neden olduğu kazaları esas alarak, bu konuya dikkat çektik. Farkındalık oluşturarak, bütün paydaşlarla birlikte yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için gereken her türlü tedbiri, araçların sahip olması gereken teknik nitelikleri, sürücüler ile ilgili alınması gereken tedbirleri ve bunların çalışma saatlerine ilişkin hususları, emniyet kemeri gibi hususlarda alınması gereken tedbirleri bu toplantıda görüştük” şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıya,Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

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