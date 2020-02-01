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Kars’ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS HABERLERİ  | 01.02.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kars’ta kar ve tipiden 383 köyden 181’inin yolu ulaşıma kapandı.Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars’ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta kar ve tipiden 383 köyden 181’inin yolu ulaşıma kapandı.
Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tipiden 181 köyün Kars ile bağlantısı kesilirken, İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.
Kars’ta gece etkili olan tipi merkeze bağlı Ağadeve, Akbaba, Akdere, Alaca, Alçılı, Arazoğlu, Aslanizi, Ayakgedik, Büyük Aküzüm, Başkaya, Bekler, Boğazköy, Borluk, Bulanık, Çamurlu, Çerme, Çığırgan, Davulköy, Güdeli, Hacıhalil, Halefoğlu, Küçük Pirveli, Karakale, Karakaş, Küçük Yusuf, Kocabahçe, Kozluca, Ölçülü, Tazekent, Tekneli, Üçbölük, Verimli, Yağkesen, Yalçınlar, Yılanlı ve Yücelen köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Akyaka’da 3, Arpaçay’da 23, Digor’da 24, Kağızman’da 38, Sarıkamış’ta 31, Selim’de 4 ve Susuz’da 23 olmak üzere toplam 181 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.
Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler sefer oldu. İl Özel İdaresi’ne bağlı çok sayıda ekip, aynı anda birçok noktada köy yollarında çalışma yürütüyor. Ekiplerin çalışmasını tipi olumsuz etkiliyor. Tipiden dolayı açılan yollar tekrar kapanıyor.

Kars’ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı

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