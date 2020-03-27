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Kars’ta trafik ekiplerinden korona virüs tedbiri

KARS HABERLERİ  | 27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kars’ta trafik uygulaması yapan ekipler, vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Faikbey Caddesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kars’ta trafik uygulaması yapan ekipler, vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Faikbey Caddesinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.
Ayrıca trafik uygulamasında ekipler, araçlarda bulunan vatandaşlara kısmi sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması, diğer vatandaşların ise ihtiyaç haricinde dışarı çıkmaması ve uyulması gereken “14 kural” hakkında da bilgilendirdi.

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