YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta trafik uygulaması yapıldı

Kars’ta trafik uygulaması yapıldı

KARS HABERLERİ  | 09.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kars’ta 377 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.Jandarma ekiplerince yapılan uygulama da, 2 bin 328 yolcu-sürücü, 174’ü yük taşıyan araç olmak üzere bin 312 araç kontrol edildi.Uygulamada, 3’ü yük taşıyan araç olmak üzere 24 araca işlem yapıldı, 9 araç, 4’ü yük taşıyan olmak üzere trafikten men edildi.

Kars’ta trafik uygulaması yapıldı

Kars’ta 377 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan uygulama da, 2 bin 328 yolcu-sürücü, 174’ü yük taşıyan araç olmak üzere bin 312 araç kontrol edildi.
Uygulamada, 3’ü yük taşıyan araç olmak üzere 24 araca işlem yapıldı, 9 araç, 4’ü yük taşıyan olmak üzere trafikten men edildi. Toplam 9 bin 877 TL trafik idari para cezası kesildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Kars’ta trafik uygulaması yapıldı

Kars’ta trafik uygulaması yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Kars Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:23
İkindi
15:38
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Kars Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Dılber Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay oldu

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay oldu

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.