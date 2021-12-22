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Kars'ta "Uluslararası 3. Sanat Çalıştayı" düzenlendi

22.12.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta "Uluslararası 3. Sanat Çalıştayı" düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yurt içinden ve dışından 15 ressamın katılımıyla "Uluslararası 3. Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin farklı üniversitelerden ve Rusya, Gürcistan ile Pakistan’dan gelen 15 akademisyen ressam, hayal güçlerini tuvale yansıttı.

Açılışta konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, çalıştay sonunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, “Kültürel hayatımız genel hayatımızı etkileyen olaydır. Bu yüzden kültür hayatımızın daha da yaygınlaşması adına mutlu oluyoruz. Bu sergilerin teşkil olması bizi mutlu ediyor ve topluma öz değerlerini veriyor." dedi.

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen de çalıştayda çok verimli çalışmaların ortaya çıktığını ifade ederek, "Hocalarımızın, sanatçı dostlarımızın desteğiyle çalıştayı tertip ettik. Burada sanatsal paylaşımda bulunduk. Yurt dışından katılımcılar da oldu." diye konuştu.

Çalıştayın açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, turizm işletmecileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonda akademisyen ressamların yaptığı resimler de aynı otelde sergilendi.

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