YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

KARS HABERLERİ  | 02.02.2020 10:36 | Son Güncelleme

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Serhat Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na sunduğu “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesinin sözleşmesi imzalandı.SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Kars İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven tarafından imzalanan “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanmıştı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu proje ile “Kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman” ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.Projenin hayata geçirilmesiyle, “Mesleki ve teknik liselerin uygulamalı eğitim altyapılarının güçlendirilmesi ile verilen eğitimin niteliğinin artırılması, bu okullarda okuyan gençlere daha fazla iş güvencesi, daha yüksek gelir, mesleki yükselmenin sağlanması, kendi işini kurma yolunun açılması, kendine duyduğu güven ve saygının artması ile kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması” amaçlanıyor.

Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Serhat Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na sunduğu “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesinin sözleşmesi imzalandı.
SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Kars İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven tarafından imzalanan “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanmıştı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu proje ile “Kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman” ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle, “Mesleki ve teknik liselerin uygulamalı eğitim altyapılarının güçlendirilmesi ile verilen eğitimin niteliğinin artırılması, bu okullarda okuyan gençlere daha fazla iş güvencesi, daha yüksek gelir, mesleki yükselmenin sağlanması, kendi işini kurma yolunun açılması, kendine duyduğu güven ve saygının artması ile kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması” amaçlanıyor.

Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu

Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Boyner'den kozmetikte "Şanslı 7 Gün"

Boyner'den kozmetikte "Şanslı 7 Gün"

EMİTT fuarı Bodrum standında mini turizm zirvesi

EMİTT fuarı Bodrum standında mini turizm zirvesi

Kars Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
12:26
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Günes Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.