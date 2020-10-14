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Kars’ta yaralı tilki tedavi altına alındı

KARS HABERLERİ  | 14.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kağızman’da otomobilin çarptığı tilki yaralandı.

Kars’ta yaralı tilki tedavi altına alındı

Kağızman’da otomobilin çarptığı tilki yaralandı. Yaralı tilki Kars’ta tedavi altına alındı.
Kars’ın Kağızman ilçesi Denizgölü köyü yolunda yol kenarında yaralı tilkiyi gören vatandaşlar araçlarından inerek durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri, yaralı tilkiyi alarak Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada ilk tedavisi yapılan tilkinin çeşitli bölgelerinde kırık tespit edildi.
Yaralı tilki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde uzman veteriner hekimlerce yapılan kontrollerinin ardından ameliyata alındı. Tilki tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Kars’ta yaralı tilki tedavi altına alındı

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