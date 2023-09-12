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Kars'ta yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

12.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki köy arasındaki yayla kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güllüce ile Kazıkkaya köyleri arasında daha önce mahkemelik olan yayla konusu yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle köylüler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada Güllüce köyünden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Yaylada ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle bir yaralı ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. Diğer 4 yaralı ise traktörle ambulansa ulaştırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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