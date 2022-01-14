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Kars'ta, yiyecek arayan kurt yerleşim merkezine indi

14.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta, yiyecek arayan kurt yerleşim merkezine indi

Kars'ın Kağızman ilçesinde aç kalan bir kurt, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan bir kurt, gece saatlerinde ilçenin Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi'ne geldi.

Kurt, burada evlerin yakınında yiyecek aradı.

Söz konusu kurdun yerleşim yerindeki yiyecek arayışı vatandaşlarca cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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