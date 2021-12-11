Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yerini sise bıraktı.

Kars-Iğdır ve Kars-Erzurum kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.



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