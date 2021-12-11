YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

11.12.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yerini sise bıraktı.

Kars-Iğdır ve Kars-Erzurum kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Kars'ta cirit heyecanıKars'ta cirit heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:14
Öğle
12:06
İkindi
14:27
Akşam
16:48
Yatsı
18:13

Kars Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Saglık Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Saglık Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.