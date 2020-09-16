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  4. Kartal Belediyesi temizlik ekipleri okul ile ilk kez tanışacak minikler için harekete geçti

Kartal Belediyesi temizlik ekipleri okul ile ilk kez tanışacak minikler için harekete geçti

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, öğrencileriyle buluşmak için hazırlanan okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21 Eylül’den itibaren ilkokul 1.

Kartal Belediyesi, Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, öğrencileriyle buluşmak için hazırlanan okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21 Eylül’den itibaren ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlayacağına yönelik açıklamalarının ardından Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı dezenfekte ekipleri teyakkuza geçti. 3 takım şeklinde çalışan ekipler, okul ile ilk kez tanışacak miniklerin ve sonraki haftalarda yüz yüze eğitim alıp almayacakları netleşecek olan diğer kademelerdeki öğrencilerin, hijyenik şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla, okulları tek tek dolaşarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı alanında uzman ekipler, özel tasarlanmış kıyafetler giyerek öğrencilerin okul binası ve bahçesinde temas edebileceği her bir noktayı Nano Gümüş İyon teknolojisi kullanarak titizlikle ilaçladı.

Kartal sınırları içerisinde bulunan okullarda öğrencilerin ortak kullanım alanları, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, tırabzanlar, kapılar, masa ve sıralar başta olmak üzere birçok alan dezenfekte işleminden geçti.

Covid-19’un gündeme gelmesi ile birlikte dezenfekte çalışmalarına ilk olarak okul ve kreşlerden başladıklarını vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ilkokul 1. sınıfa başlayacak kardeşlerimiz için harekete geçerek Kartal’da yer alan okullarımızda büyük bir özveri ile dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. İlk kez okulla tanışacak olan kardeşlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çocukların sağlığı ve geleceği bizler için çok önemli, çalışmalarımız ve projelerimizle her zaman yanlarında olmaya, kendilerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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