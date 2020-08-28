Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’

Kartal Belediyesinde görevli psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi uzmanlarına ‘Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi’ verildi.

Kartal Belediyesi, kurumun hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla çalışanlarına düzenli olarak verdiği eğitimlere devam ediyor. Söz konusu eğitimler kapsamında belediye bünyesinde görevli; psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi uzmanlarına ‘Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi’ verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğünde görevli Uzman Psikolog Yeter Kutlu tarafından verilen eğitim, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek yapıldı.

Kartal Belediyesi bünyesinde görevli psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi uzmanlarına yönelik gerçekleştirilen etkinlik iki buçuk saat sürdü. Uzman Psikolog Yeter Kutlu, Türkiye’de afet yönetimi, travma, psikolojik ilk yardım, psikososyal müdahale araçları yöntemleri ve pandemide uzaktan psikososyal destek konuları ile alakalı katılımcılara detaylı bilgi verdi. Kutlu, eğitimin sonunda katılımcıların yönelttiği soruları da yanıtladı.

