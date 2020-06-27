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Kartal Belediyesi’nden, YKS öncesi öğrecilere maske, su ve kolonya ikramı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) girecek öğrenciler için ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu.

Kartal Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) girecek öğrenciler için ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Bu yıl salgın koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde öğrencilere; maske, su ve kolonya ikramında bulunuldu.
Liseyi bitirip üniversiteye adım atacak öğrencilerin heyecanına ortak olan belediye görevlileri, sık sık sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulundu. Okulun önünde stant kuran Kartal Belediyesi görevlileri, su ve maske dağıtarak virüse karşı da kolonya ikramı gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerden itibaren stant kuran görevliler, çocukların sınava girmesinin ardından ailelere de su ikramında bulundu.
Sınava giren öğrenciler biraz heyecanlı olduklarını söylerken Kartal Belediyesi’ne maske, su ve kolonya ikramı için teşekkür ettiler.
Öte yandan, Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı bir dezenfekte çalışması yürütmüştü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15 kişilik 3 farklı ekibi, Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile Kartal’daki 44 okulu, köşe bucak ilaçlayarak sınava girecek öğrencilere hazır hale getirmişti.

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