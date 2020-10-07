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Kartal Belediyesi’nin yeni kreşine başvurular başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en fazla kreşe sahip belediyesi olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, 2 Kasım’da Yalı Mahallesi’nde açılacak yeni kreşi için başvuru alımına başladı.Kartallı miniklerin Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında bilim, sanat ve kültür ile yetiştirilmesi için hizmet veren Kartal Belediyesi kreşlerinin sayısı 16’ya çıkıyor.

Kartal Belediyesi’nin yeni kreşine başvurular başladı

Türkiye’nin en fazla kreşe sahip belediyesi olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, 2 Kasım’da Yalı Mahallesi’nde açılacak yeni kreşi için başvuru alımına başladı.
Kartallı miniklerin Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında bilim, sanat ve kültür ile yetiştirilmesi için hizmet veren Kartal Belediyesi kreşlerinin sayısı 16’ya çıkıyor. Yalı Mahallesi’nde 2 Kasım 2020 tarihinde açılacak kreş için ön başvurular başladı.
Yalı Mahallesi’nde bulunan kreşe kayıt için yapılan başvurular arasından öncelik; şehit aileleri, gazi aileleri, yetim veya öksüz çocuklar, annesi veya babası engelli çocuklar, kadın sığınma evinde kalan anne çocukları, anne veya babası hapishanede olan miniklere verilecek.

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