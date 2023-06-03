Kartal çizgiyi bozmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek seriyi sürdürdü... Atiba 90+13'te tarihe geçti

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakibini 5-2 mağlup ederken galibiyet serisini sürdürdü.

Siyah Beyazlılar'ın golleri Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar Tayfur Bingöl ve Atiba'dan gelirken, Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara ve Donk'tan geldi. Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 77'ye yükselterek Sarı-Lacivertliler'i yakaladı.

GEDSON DOĞRU YERDE!

Karşılaşmanın 19. dakikasında Gedson Fernandes takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunma arkasına gönderilen topa Aboubakar hareketlendi. Aboubakar kaleciden sıyrılmak isterken dengesini kaybetti. Arkasından gelen Gedson Fernandes topu filelere gönderdi.

KARİYERİNDE BİR İLK!

Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başaran Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

CENK TOSUN YİNE ATTI

Ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

FARK 2'YE DÜŞTÜ!

Ev sahibi ekipte Aytaç Kara karşılaşmanın 62. dakikasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-1'e getirdi.

DİREK İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 77. dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Cenk Tosun şık bir vuruş yaptı ancak direk gole izin vermedi.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI!

Karşılaşmaya 68. dakikada dahil olan Tayfur Bingöl 79. dakikada golünü atarak skoru 4-1'e getirdi. 30 yaşındaki oyuncu bu golle, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

DONK'TAN ENFES GOL

Mücadelenin son bölümüne girilirken Ryan Donk harika bir gol kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ryan Donk'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti.

ATIBA TARİHE GEÇTİ!

Karşılaşmanın son bölümünde Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Atiba skoru belirledi. Atiba bu golöüyle, Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı yabancı futbolcu olmayı başardı.

