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Kartal zorlu virajdan 3 puanla ayrıldı

19.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Beşiktaş, zorlu bir virajdan kayıpsız ayrılırken, yaşanan sakatlıklar sonrasında takımdaki eksik sayısı 8’e yükseldi.

Kartal zorlu virajdan 3 puanla ayrıldı

Antalyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan ve aynı zamanda Necip Uysal ile Mehmet Topal’ı kaybeden Beşiktaş, ikinci yarıda gösterdiği reaksiyonla karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı.

Özellikle yıldız golcü Batshuayi’nin performansı, karşılaşmada belirleyici etken olurken, Antalya’dan 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde moral depoladı. Puanını 13’e yükselterek zirve yarışında kayıp yaşamayan siyah-beyazlılarda sakatlıklar ise can sıkıyor.

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Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Umut Meraş şu ana kadar siyah-beyazlı formayla resmi bir maça çıkmazken, Yeni Malatyaspor karşısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Alex Teixeira, Vida ve N’Koudou, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımı yalnız bırakmıştı.

Borussia Dortmund mücadelesinde aldıkları darbe sonrasında Rosier ve Welinton da Antalya deplasmanında forma giyemeyen isimler olmuştu. Dün oynanan karşılaşmada da Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlanarak ilk devrede mücadeleyi yarıda bıraktı. Sakat sayısı 8’e çıkan Beşiktaş’ta, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan 8 oyuncudan Welinton ve Rosier’in Adana Demirspor maçına yetişme ihtimalleri olduğunu, diğer 6 oyuncunun ise hafta içinde oynanacak olan karşılaşmada forma giymesinin zor olduğunu ifade etti.

Zorlu Antalyaspor karşılaşması sonrasında bugün izin yapan Beşiktaş, yarın sabah 11.30’da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasına hazırlanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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