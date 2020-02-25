Kartal’da ’4. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ yarışmasını kazananlar belli oldu

Kartal Belediyesi’nin yazar Vedat Günyol anısına 4. kez düzenlediği deneme yarışmasında ödül kazanan eserler açıklandı. 60 kişinin rekabet ettiği yarışmanın kazananları, ödül almaya hak kazandı.

Kartal Belediyesi tarafından, edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren konulara eğilen yazar Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen Vedat Günyol 4. Deneme Ödülü’nü almaya hak kazananlar açıklandı. 60 yazarın katıldığı yarışmada kazananlar, farklı kategorilerde ödüller almaya hak kazandı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan basın toplantısı ile kazananlar açıklandı. Kazanan isimler, 4. Vedat Günyol Deneme Ödülü Birincisi: Hürriyet Yaşar- Söz Yazıları (İstanbul), 4. Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurul Özel Ödülü: Yaşar Özmen - İmgelem-İmge-İmgelem (İzmir), 4. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü Onur Çalı - Sonra Hayat (Ankara) oldu.

Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu’nde ise Adnan Özyalçıner, Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Hikmet Altınkaynak, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Celal Ülgen, “Geçtiğimiz üç yılda düzenlenen deneme ödülleri törenle sahiplerine verilmiştir. 2019 yılında edebiyatın deneme türünde, edebiyatımızın ve özel olarak deneme türünde ülkemizin en önemli yazarı olan Vedat Günyol’u yaşatmak, yeni nesillere tanıtmak üzere, Kartal Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın desteği ile kod yılının 1 Temmuz tarihinde yaptığımız çağrıya, 30 Kasım 2019 tarihine kadar 60 yazar yanıt vermiş ve eserlerini göndermiştir. Bu tarihten itibaren, yazarların göndermiş olduğu eserler, ödülün seçici kurulu tarafından okunmuş, incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 2019 yılında edebiyatın deneme türünde, 4. kez düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü yarışmasına yapılan başvuruları değerlendirmiş bulunuyoruz” dedi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde hazırlanan ’Dünden Bugüne Vedat Günyol’ sergisinin açılışı, saat 14’de düzenlenecek halka açık törende ödüller sahiplerine verilecek. Ödül törenine katılan tüm konuklara, 2018 yılı ’3. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı’ ödülüne layık görülen Hakan Güngör’ün Sanatımı Koru Ey Tarih başlıklı deneme kitabı armağan edilecek.

