Kartal'da 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 7 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi Batı Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın beşinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince merdivenle alınarak ambulansa sevk edildi.

Dumandan etkilenen üç kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, beşinci kattaki dairede büyük çaplı hasar meydana geldi.

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