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Kartal’da Bayram öncesi ibadethaneler dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kartal’da korona virüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı öncesi bütün camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi.Vatandaşların ortak kullanım alanları arasında yer alan camiler ve ibadethaneler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Kartal’da korona virüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı öncesi bütün camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi.
Vatandaşların ortak kullanım alanları arasında yer alan camiler ve ibadethaneler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Ekipler salgın süreci boyunca 5 milyon metrekare kapalı alanı nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte etti. Vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri için ilçedeki tüm ibadethaneler ekiplerin yoğun çalışması ile bayrama hazır hale getirildi.

“5 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi”
Kartal Belediyesi ilaçlama ekibinden sorumlu Murat Bakan, “Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in önderliğinde dezenfekte çalışmalarımız itinayla yapılmaktadır. Kartal ilçemizdeki bütün ibadethanelerin dezenfektan çalışmasını yapıyoruz. Şu ana kadar bütün ilçemizde 5 milyon metrekare kapalı akanlarda dezenfektan çalışması uygulandı. Kurban Bayramı yaklaştığından dolayı camilerimizi ve ibadethanelerimizi dezenfekte ediyoruz” dedi.

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