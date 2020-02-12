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  4. Kartal’da budama atıkları geri dönüşümle değer kazanıyor

Kartal’da budama atıkları geri dönüşümle değer kazanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, budama çalışmaları sonucunda elde ettiği budama atıklarını işleyerek parklara saksı ve süs eşyası kazandırıyor.Daha önce de budanmış ağaç dallarından çeşitli materyaller üreterek geri dönüşüme katkı sağlayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimini karşılayan Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca budanan ağaçlardan elde edilen dalları, işlevsel hale getirip örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.Söz konusu çalışmalar çerçevesinde elde edilen dallar, parklar için işlevsel ürünler ve süs eşyaları üretiyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, budama çalışmaları sonucunda elde ettiği budama atıklarını işleyerek parklara saksı ve süs eşyası kazandırıyor.
Daha önce de budanmış ağaç dallarından çeşitli materyaller üreterek geri dönüşüme katkı sağlayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimini karşılayan Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca budanan ağaçlardan elde edilen dalları, işlevsel hale getirip örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
Söz konusu çalışmalar çerçevesinde elde edilen dallar, parklar için işlevsel ürünler ve süs eşyaları üretiyor. Budanan ağaçlardan elde edilen işlenebilecek durumdaki parçalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde Kartal Belediyesi’nin marangoz ustaları tarafından yeniden şekillendiriliyor ve sürdürülebilir kent ekosistemine uygun parçalar üretiliyor. Böylece Kartal’daki ağaçların budama takvimi göz önünde bulundurularak budanması ile mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun sağlıklı gelişmesi, estetik görünüme kavuşması ve ağaçların hastalıklara karşı direncinin artması sağlanırken bir yandan da geri dönüşümün en güzel örnekleri verilerek ekosisteme katkı sağlanıyor.
Doğa ile uyumlu parçaların kullanıldığı geri dönüşüm sitemi ile bugüne kadar dekoratif saksılar ve at arabası şeklinde süs eşyaları elde edildi.
Ortalama 1 günlük çalışma ile parklarda kullanılabilecek materyallere dönüştürülen budama atıklarının en önemli özelliği ise doğa ile uyumlu ve çevre dostu olmaları.

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