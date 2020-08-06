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Kartal’da geniş çaplı korona denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, dün Kartal’da teftiş edildi.

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, dün Kartal’da teftiş edildi. İzinli olan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’e vekalet eden Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman ve ilçedeki diğer kurumların yetkilileri ile birlikte denetlemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yürüyerek çıkan Kaymakam Kaya, esnafın ve vatandaşların maske, mesafe gibi bazı kuralları ne kadar uyduklarını denetledi. Lokanta, kuaför, market gibi pek çok farklı iş yerini ziyaret eden Kaya, uyarılarda bulundu. Hem esnafı hem de müşterileri maske, mesafe, hijyen gibi uyulması gereken tedbirler konusunda bilgilendiren Kaya, denetimlerin halk sağlığının korunması için yapıldığını hatırlattı.
Bankalar Caddesi’nde de denetimlerde bulunan Kaymakam Kaya, kafe ve restoranlarda maske ile oturanlara teşekkür ederek yemek veya içecek alınmadığı zaman maskenin mutlaka takılması gerektiğini kaydetti. Denetimler sırasında Kartal Belediyesi’nin Kartal Meydanı’nda kurduğu Üniversite Tercih Danışma Merkezi’ni de ziyaret eden Kaya, tercih yapacak gençlerle de bir süre sohbet etti.
Öte yandan Kartal’daki camiler, taksiler, otobüsler ve lokantalar gibi insanların toplu bulunabileceği pek çok farklı mekanda da denetimler gerçekleştirildi. Maske, mesafe, hijyen gibi tedbirlerin gözden geçirildiği denetlemelere polisin yanı sıra; pek çok farklı kurumdan çalışanlar katıldı. Kartal Belediyesi’nin de etkin şekilde destek verdiği denetlemelerde tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere ceza kesildi.

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