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Kartal’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

01.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Kartal’da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay saat 23.40 sularında Gümüşpınar Mahallesi Yağız Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fıstıkağacı Sokak üzerinden hızla gelen 34 PV 9553 plakalı kamyonet ile Melis Sokak üzerinden gelen 34 ECY 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinleri o bölgede benzer kazaların meydana geldiğini söyledi.

Kazayla ilgili konuşan Orhan Kızılay, "Dükkanda biraz işlerimiz vardı. Bir anda bir ses geldi. Kamyon şu yönden geliyordu, diğer araba da öbür yönden geliyordu. Kamyonla çarpıştı. Kamyonetin şoförü sıkışmıştı. Diğeri de kaburga tarafından yaralıydı, 2 yaralı var. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

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