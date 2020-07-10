Kartal’da metruk binaya geçit yok

Kartal’da tehlikeye neden olan metruk binalar, ardı ardına yıkılıyor. İlçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binalar ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Kartal Belediyesi; hakkında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ilgili gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yıkımlarını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda olan metruk binalardan üç tanesi daha önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Kartal Yunus Mahallesi Yiğithan Sokak’ta bulunan ve hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının sık sık yıkılmasını talep ettiği ve uyuşturucu madde kullananlar tarafından da mesken tutulan ve biri 4 katlı olmak üzere toplamda üç metruk binanın yıkımı tamamlandı.

Yunus Mahallesi Yiğithan Sokak’ta bulunan üç metruk bina, alınan önlemlerin ardından iş makineleri tarafından yerle bir edildi ve bu sırada toz çıkmaması için tazyikli su kullanıldı. Çocuklar için de tehlike oluşturan ve daha önceden boşaltılmalarından dolayı içlerine kolayca girilebilen binalar, çevre güvenliği alınarak tamamen kullanılamaz hale getirildi. Yıkım sırasında sokak, olası bir tehlikeye karşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.