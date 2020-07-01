Kartal’dan Çınarcık’a 10 saat kulaç attılar

2020’nin eylül ayında yüzmeyi deneyeceği Mersin-Kıbrıs etabı öncesinde bir deneme yapmak adına İstanbul’un Kartal İlçesi Dragos mevkinde suya giren milli yüzücü Emre Seven, partneri Mustafa Aydoğdu ile birlikte 10 saat boyunca kulaç atarak Yalova’nın Çınarcık İlçesi Koru beldesine kadar yüzdü.

Daha önceden Manş Denizi ve Cebeli Tarık boğazı gibi zorlu parkurları geçerek ülkemizin adını uluslararası platformlarda duyuran milli yüzücü Emre Seven, eylül ayında gerçekleştireceği Mersin-Kıbrıs açık deniz geçişi öncesinde uzun mesafeli bir deneme gerçekleştirdi. Antrenörleri İrfan Hattatoğlu ve Namık Ekin gözetiminde partneri Mustafa Aydoğdu ile birlikte İstanbul Kartal ilçesi Dragos sahilinden denize giren Emre Seven 26 kilometrelik mesafeyi 10 saat gibi bir sürede kulaçlayarak Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde sonlandırdı.

Mersin-Kıbrıs etabı öncesinde güzel bir deneme yapma imkanı bulduklarını dile getiren Emre Seven’in antrenörü İrfan Hattatoğlu, “Kartal, Dragos, Çınarcık arasındaki mesafeyi bitirdik. Sabah 06.30 gibi başladık. Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu için güzel bir antrenman oldu. Bu aslında bir meydan okuma Biz eylül ayında Mersin Yenişehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Kıbrıs geçişini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu onun ön antrenmanı gibiydi. Bu mesafeyi tamamladık. Asıl hedefimiz Kıbrıs maratonu. Emre Seven daha önce Cebeli Tarık boğazını ve Manş Denizi’ni geçen bir arkadaşımız. Bu parkur da çok güzeldi. Aslında açık deniz için ülkemizde güzel parkurlar var” dedi.