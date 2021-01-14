Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı

BOLU/KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının hem yağan kar hem de yapay karlama sistemi sayesinde yaklaşık 1 metre olarak ölçüldüğü kayak merkezine Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden gelen turistler, açık olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak beyaz örtünün tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık - 7,1 ile Iğdır Karakoyunlu olurken Kartalkaya Kayak Merkezi - 6,9 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

- "Pistlerde kar sıkıntısı yok"

Kayak merkezindeki Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bekledikleri kar yağışının geç de olsa geldiğini söyledi.

Normal şartlarda aralık ayında yağması gereken karın yeni etkili olmaya başladığını belirten Avcı, "Son 2 gündür yağan kar 1 metreyi aşmış durumda. Bu, cuma günü ve hafta sonuna kadar da devam edecek. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Havanın soğumasıyla pistlere yapay karlamayla da takviye kar yağdıracağız. Kayakseverlerin bir an önce Kartalkaya'ya gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.