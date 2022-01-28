YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kartalkaya'da kayak pistine dronla yemek servisi

Kartalkaya'da kayak pistine dronla yemek servisi

28.01.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya'da kayak pistine dronla yemek servisi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 210 santimetreyi bulduğu kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, sömestr tatilinde yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Konaklama ve günübirlik tatil için kayak merkezine gelenler, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

- Dronla yemek servisi

Kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel, kayak yaparken yemek molası vermek istemeyen tatilciler için kayak pistine yemek servisi hizmeti başlattı.

Kayak yaparken yemek isteyen tatilciler, otel bünyesinde hizmet gösteren kafeteryaya mesajla konum bilgisi atarak yiyecek siparişi veriyor.

Otelin aşçıları tarafından hazırlanan soğuk sandviçler, dronla tatilciye ulaştırılıyor.

Otelin genel müdürü Halit Ergül, yarıyıl tatili dolayısıyla Kartalkaya'da bulunan otellerin yüzde 100'e dolulukla hizmet verdiğini söyledi.

Kayak pistine yemek servisinden ziyaretçilerin memnun olduğunu dile getiren Ergül, dronla tüm pistlere ulaştıklarını ve siparişleri misafirlerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:35
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.