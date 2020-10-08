YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe belediyesi kamusal alanları dezenfekte ediyor

Kartepe belediyesi kamusal alanları dezenfekte ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde Covid-19 ile mücadele edilmesine yönelik dezenfekte işlemleri kamusal alanlarda devam ediyor.Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından dezenfekte uygulaması gece gündüz sürdürülüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde Covid-19 ile mücadele edilmesine yönelik dezenfekte işlemleri kamusal alanlarda devam ediyor.
Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından dezenfekte uygulaması gece gündüz sürdürülüyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde Kartepeliler’in yoğun olarak kullandıkları yerler başta olmak üzere kamu kurumları titizlikle dezenfekte ediliyor. Kartepe Belediyesi ekipleri teknoloji sırt atomizörü ile Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Covid-19’a en etkili biyosidal ürünler ile dezenfektan çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri ilçede vatandaşların güvenliği ve huzuru için görev yapan jandarma ile polis ekiplerinin araçlarının yanı sıra binaları da aralıksız dezenfekte ediyor. Kartepeliler’in gece gündüz kullandığı bankamatikler de belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıp önlem alarak, önleyici çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak kişisel hijyen kurallarına riayet etmedikçe bu yayılma zincirinin kırılması zor olur. Önce kendimizi koruyarak herkesi korumuş oluruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:53
İkindi
16:04
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Oya Eczanesi
Darica
Kaya Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beril Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gültekin Eczanesi
Gebze
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.