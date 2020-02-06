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Kartepe’ de yanlış beslenme ve kanser riski semineri

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, düzenlenen seminerde “Yanlış beslenme ve kanser riski” semineri verdi.Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün belediye personeli için düzenlediği seminerde “Yanlış beslenme ve kanser riski” anlatıldı.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, düzenlenen seminerde “Yanlış beslenme ve kanser riski” semineri verdi.
Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün belediye personeli için düzenlediği seminerde “Yanlış beslenme ve kanser riski” anlatıldı. Meclis salonunda düzenlenen seminerde Özel İzmit GETAT Kliniği Göğüs Cerrahi ve Fitoterapi uzmanı Cemalettin Cihangir beslenme ve kanser riski hakkında bilgi verdi.
Hazır ürünlerin tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Cihangir “Özellikle büyük alış-veriş mağazalarında satılan hazır yiyeceklerin nasıl üretildiğini bilerek tüketmeliyiz. Evinizde yaptığınız yemek en değerli yemektir. Para kazanmak için satılan yiyecekler ne kadar ucuza yapılırsa o kadar karlıdır. Kendi ellerimizle geleceğimiz olan çocuklarımızı kötü besliyoruz” dedi.
Konuşmasına devam eden Cihangir “Hastalıkların nedeni çoğunlukla yanlış beslenmeden kaynaklanmaktadır. Yediğimiz, içtiğimiz gıda ürünlerinin hijyenikliği, içerdiği yağ oranı ve tabi ki doğallığı birebir sağlığımızı etkilemektedir. Beslenmede önemli olan sağlıklı yiyeceklerin dengeli tüketilmesidir” ifadelerini kullandı.
Seminer sonunda Kartepe Belediyesi ile Özel İzmit GETAT Kliniği arasında indirim ve hizmet protokolü imzalandı.

Kartepe’ de yanlış beslenme ve kanser riski semineri

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